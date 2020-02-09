الصحة بالخرطوم تكشف عن ضعف آلية القوانين الصحية

التاريخ: 09-فبراير-2020
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كشفت الأستادة صفاء السيد حسن السيد؛ مدير إدارة السياسات والقوانين بالإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم عن ضعف آلية تنفيذ القوانين الصحية مما ساهم في تدهور البيئة بالرغم من وجود الكوادر المؤهلة.
وقالت صفاء – خلال مخاطبتها الاجتماع الأول للجنة إزالة التقاطعات في القوانين الصحية والقوانين ذات الصلة اليوم بالقاعة الكبرى بوزارة الصحة الاتحادية بحسب سونا
إن اختيار اللجنة تم بناءً على توصيات ورشة المسار المهني لكوادر صحة البيئة، إضافة إلى تقاطعات التأثير السلبي على آلية تنفيذ وتفعيل القوانين من جهات عديدة ذات صلة بالقوانين واللوائح الصحية،
لافتة إلى أن مهام المجلس تتمثل في حصر القوانين السارية ذات الصلة، ومنع الازدواجية والتضارب بين الجهات الرسمية في المهام والاختصاصات على الدور الرقابي، ضبط المخالفات الصحية من خلال الإشراف الدوري، منوهة بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المشاكل وتحديد حجمها والعمل على حصرها وتفعيلها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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