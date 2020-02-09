مناشدة بمراجعة قرارات الجمارك دعماً للصادرات البستانية و المنتجين

ناشد مصدري الخضر و الفواكه هيئة الجمارك والمسؤولين بقطاع الصادر بمراجعة القرار الصادر من هيئة الجمارك مؤخراً والخاص بعدم تنزيل البرادات المحملة بالعفش الشخصي، مما أثر على عدم توفير البرادات للصادر وارتفاع تكلفة الشحنة وبالتالي فشل الموسم وضياع فرص الصادر المتاحة.

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وأكد المصدرين في تصريح لـ (سونا) أن هنالك فرصة كبيرة للصادرات البستانية خاصة البصل إلى دول الخليج لزيادة الطلب وقلة الوارد من الدول المصدرة إلى السوق العربي لفشل الموسم بتلك الدول.

وأوضح المصدرين أن هنالك مساحات كبيرة مزروعة هذا العام في كل ولايات السودان المنتجة لصنف البصل وتم تحقيق صادر ممتاز مقارنة بالسنين السابقة، مما وفر فرص البيع للمنتجين وتوفير فرص عمل لعدد كبير ممن يعملون بصادر القطاع البستاني.

كما ناشد الأعضاء بمراجعة القرار الخاص بتنزيل البرادات المشحونة الصادر في ميناء عثمان دقنة (سواكن) بعد القيام بإجراءات كل الصادر في جمارك حاويات سوبا وترصيص المبرد، مما يؤدي إلى تلف البضاعة وتدنئ في جودة البضاعة، لافتين إلى إعادة النظر في القرار حتى لا تضيع الفرصة للمصدرين والمنتجين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)