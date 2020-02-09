وزارة الثقافة والإعلام تنعي الفنان عبدالعزيز المبارك

التاريخ: 09-فبراير-2020 فى : أخبار 21 مشاهدة بمزيد من الحزن والأسى ينعي الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، والعاملين بالوزارة، فقيد البلاد الراحل الفنان عبد العزيز المبارك والذي غيبه الموت ظهر اليوم الأحد بمدينة القاهرة. Advertisements وإننا إذ ننعاه إنما ننعي فيه اهتمامه الباكر بالموسيقى وفن الغناء ومساهماته الثرة في تطوير الأغنية السودانية. للفقيد الرحمة والمغفرة والقبول الحسن ولأسرته وأهله وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني ولجمهوره خالص التعازي.. سائلين الله أن يلهمهم وإيانا الصبر والسلوان وحسن العزاء.

ولا نقول إلا ما يرضي الله، (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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