إدارة الحج والعمرة تشيد بتبسيط الإجراءات

أشاد الأستاذ منتصر عباس محمد علي المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم وإدارة جوازات الحج والعمرة في تبسيط إجراءات الحج والعمرة.

وثمن خلال زيارته التفقدية اليوم للمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم ثمن الجهود المقدرة التى يبذلها القائمون على المجلس وأعمال الحج والعمرة بولاية الخرطوم وأكد أن الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لإنجاح العمل بقطاعات الحج والعمرة مؤكداً قدرة القطاع العام على إنجاح مواسم العمرة والحج، وقال إن القرار المرتقب لقيام المجلس الأعلى للحج والعمرة الاتحادى سيعمل على تنظيم العلاقة بين الوزارة الاتحادية والولايات.

واستعرض الأمين العام للمجلس بحسب سونا الخدمات المميزة التي يقدمها المجلس لشعيرتي الحج والعمرة والتطور الذي شهدته أعمال الحج، وأكد على التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية.

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وأوضح الأستاذ محمد مختار مدير الحج والعمرة بولاية الخرطوم تكامل خدمات العمرة من الجوازات والفحص والتأشيرة والرسوم عبر نافذة واحدة لتقليل الظل الإداري على الوكالات.

فيما أشار عميد شرطة مزمل منوفلي مدير جوازات الحج والعمرة إلى نموذج التأشيرة الإلكترونية التي قللت الخطوات من خمس إلى خطوتين وسهلت العمل وواكبت التطور وخفضت التكاليف مؤكداً استعدادهم للموسم واستخراج التأشيرات لأكبر عدد من الجوازات.

وأشار الشيخ أحمد رمضان مساعد مدير الإدارة العامة للحج والعمرة إلى جهود الإرشاد بتحديد ثلاثة مواقع في ولاية الخرطوم لإرشاد المعتمرين.

وتفقد مدير الإدارة العامة للحج والعمرة سير العمل ووقف على إجراءات العمرة بجوازات الحج والعمرة والتحصيل الموحد وصالة الوكالات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)