تبادل الخبرات بين السودان وجنوب السودان

أكدت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية ، والعمل والخدمة العامة بالسودان وجنوب السودان على أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل وتسوية مستحقات مابعد الخدمة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة بالعمل والتنمية الاجتماعية د. إستيفن إمين أرنو بمكتبه بالوزارة اليوم، وفداً من دولة جنوب السودان برئاسة وزير العمل والخدمة العامة بابا ميدان كوني والوفد المرافق له ، بحضور وكيل الوزارة باﻹنابة؛ الطيب عبدالله الطيب، ومفوض المدير للقطاع الوطني للمعاشات آمنة الماحي.

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وناقش اللقاء بحسب سونا قضية استحقاق معاشات مواطني دولة جنوب السودان الذين عملوا في المرافق الحكومية في السودان قبل الانفصال ، كما تطرق اللقاء إلى تبادل الخبرات بين العاملين في القطاع العام والخاص ونقل التجارب الناجحة لتعزيز العلاقات بين الدولتين .

ورحب وزير الدولة بالعمل والتنمية الاجتماعية إستيفن أرنو بوفد دولة جنوب السودان الشقيقة، موضحاً بأن الوزارة على أتم استعداد بتنفيذ ما يهم معاش الناس والتوصل إلى تفاهم يعالج كافة القضايا وتسهيل عملية دفع فوائد ما بعد الخدمة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان بالتعاون مع الجهات المختصة .

ومن جانبه؛ عبر وزير العمل والخدمة العامة بدولة جنوب السودان بابا كوني عن سعادته وشكره على استعداد وزارة العمل السودانية لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

واختتم اللقاء بالتوصل لعدة مخرجات تسهم في حل قضايا ومشكلات معاشي جنوب السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)