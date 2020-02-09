رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيرس، وناقش اللقاء الأوضاع في السودان وجنوب السودان والتحديات التي تواجه منظمة الإيقاد.

وأكد غوتيرس دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء، واستعداد المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى البلاد هذه المرحلة الصعبة.

Advertisements

واطمأن على سير عملية السلام في السودان مضيفاً بأنه يدرك صعوبة وتعقيد الأوضاع في المرحلة الانتقالية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بحسب سونا موقفه الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشيراً إلى أنه سيناقش ذلك مع كل من يلتقيهم من المسؤولين الأمريكيين.

كما اطمأن على سير الإعداد لمؤتمر أصدقاء السودان قائلاً إنه سيدعوهم لتقديم دعم كبير للسودان ليتخطى هذه المرحلة.

وقدم الدكتور حمدوك عرضاً للسكرتير للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، كما سرد الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)