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الأحد 9 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطوني غوتيرس، دعم المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى البلاد هذه المرحلة الصعبة. والتقى رئيس الوزراء،عبد الله حمدوك، الامين العام للامم المتحدة، اليوم (الاحد) على هامش القمة الافريقية باديس ابابا. وناقش اللقاء الأوضاع في السودان وجنوب السودان والتحديات التي تواجه منظمة الإيقاد. وأكد على موقف الداعي لرفع إسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وأشار إلى أنه سيناقش ذلك مع المسؤولين الأمريكيين. واطمأن غوتيرش على سير الإعداد لمؤتمر أصدقاء السودان قائلا إنه يدعوهم لتقديم دعم كبير للسودان ليتخطى المرحلة الانتقالية. ومن جانبه قدم حمدوك، للامين العام للامم المتحدة تنويرا عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الإنتقالية، والجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الأمم المتحدة تؤكد دعمها للحكومة الانتقالية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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