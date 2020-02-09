المذيعة سلمى سيد أين إختفت؟!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : المذيعة المثيرة للجدل سلمى سيد التي قيل أنها صاحبة أعلى أجر بين المذيعات أين اختفت وما هو جديدها الآن؟.من المنطق الاتصال بها وسؤالها أين هي الآن وما هو جديدها، وقالت صحيفة الدار إن الغرور يمنعها أن ترد على المكالمات.

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