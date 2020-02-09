خبير مالي عالمي ينفي إغلاق حسابات بنكية لسودانيين مقيمين بالإمارات

الخليج 365 :

أكد الخبير العالمي في مجال المصارف، مدير عام شركة ابرايت للاستشارات الإدارية أحمد عطا الله فضل الله، استمرار التحاويل عبر الصرافات والبنوك الإماراتية بصورة سلسة وعادية حتى أمس، ونفى إغلاق الإمارات أكثر من (3) آلاف حساب بنكي لمقيمين سودانيين.

وقال فضل الله بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الخبر عار عن الصحة، وجزم بأن الشائعة التي انتشرت غير مؤسسة ولا يوجد خطاب رسمي أو تصريح مسؤول بهذا الشأن، وحذر من تلك الشائعات التي تضر بمصالح المستثمرين والأموال، ولم يستبعد قيام أصحاب تلك الصرافات بإجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي الشائعة وتداول معلومات مغلوطة تسبب أذىً كبيراً للمتعاملين مع تلك الصرافات التي يمتلكها مواطنون إماراتيون ومعهم بعض المستثمرين السودانيين.

وقطع فضل الله بأنه لا منفذ للسودانيين للقيام بتحويلاتهم لأسرهم غير تلك الصرافات لمبالغ زهيدة وبسيطة ما بين (200 – 500) درهم، وقال إن هناك أشخاصاً وطنيين يستثمرون أموالهم لمصلحة البلاد ويجب عدم إلحاق الأذى بهم.