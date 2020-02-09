مزارعو الجزيرة : ضعف انسياب مياه الري أثر على محصول القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عن تأثر محصول القمح بسبب ضعف مناسيب الري ، مناشدين وزارة الزراعة بتوفير الجازولين والحاصدات لحصاد القمح ، مؤكدين أن عمليات حصاد القمح ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل ، مطالبين إدارة مشروع الجزيرة بضبط حصادات القمح عبر عمل عقودات تحدد عمليات تكلفة حصاد الفدان بعدم تركهم لأصحاب الحصادات ، مؤكدين أن القمح حاليا وصل مرحلة الرية السابعة بالأقسام الجنوبية للمشروع والرية الثالثة في أقسام أخرى وذلك بسبب ضعف مناسيب الري من القنوات الرئيسية .

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم ري الماطوري غرب المناقل، دفع الله الكاهلي، أن ضعف انسياب مياه الري أثر على محصول القمح ، مشيرا إلى توفير المياه بنسبة ٦٠% بغرب المناقل ونسبة ٣٠% في مناطق أخرى ، وقال ل ( السوداني) “مفترض أن يروى القمح كل أسبوعين ولكن شح المياه أضعف الإمداد المائي وبالتالي يتم الري كل ٢٥ يوما وهذا يؤثر على إنتاجية القمح” ، مشيرا إلى أن هذا الموسم مختلف عن المواسم السابقة وذلك ببطء عمل الإدارات بعد إقالة محافظ مشروع الجزيرة الذي كان يتابع الموسم بنفسه عبر الزيارات المتكررة للوقوف على حل الإشكاليات التي تواجه المزارعين بجانب ضعف مناسيب المياه من القناة الرئيسية لخزان سنار ، وتوقع بدء عمليات حصاد القمح في الأسبوع اﻷول من شهر مارس المقبل ، وأضاف “القمح حاليا بأقسام غرب المناقل في الرية السابعة” ، مناشدا وزارة الزراعة الاتحادية توفير الجازولين والحصادات قبل بدء الحصاد، مطالبا إدارة المشروع بضبط عمل الحصادات عبر عمل عقودات لتحديد سعر حصاد الفدان .

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة قسم أبوقوته، بدر المعارف بشير، أن ضعف مناسيب المياه أثر على محصول القمح ، مؤكدا إنبات مساحة ٤٠٠ فدان من جملة ألفي فدان ، مشيرا إلى أن القمح حاليا في مرحلة الرية الثالثة ، وأضاف :كان ينبغي أن يكون في الرية السابعة” ، مشيرا إلى أن بعض المساحات تم ريها عبر الوابورات لضعف المناسيب ، لافتا إلى عدم زيارة أي جهة مسئولة للوقوف على مشاكل الموسم بقسم أبوقوته .

فيما أشار رئيس الجمعيات بالقسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل المزارع عثمان إبراهيم إلى أن القمح في مرحلة الرية السابعة ، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة تواجه القمح ، وأضاف “اﻷقسام الجنوبية لم تتأثر بمشكلة الري” .