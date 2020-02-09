الدولار يقفز ل(99) جنيها بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا في الأسعار. وعزا التجار اﻷمر إلى قلة العرض وزيادة الطلب.

وقال متعاملون بالنقد اﻷجنبي بالسوق العربي ل(السوداني) اليوم اﻷحد إن زيادة الطلب وضعف العرض انعكسا على سعر الدولار وبلغ (99) جنيها لسعر الشراء وسعر البيع 98 جنيها، أما الريال السعودي فبلغ (26٫500) جنيه لسعر البيع وسعر الشراء (26٫200) جنيه٫ وتوقع المزيد من ارتفاع اﻷسعار في حال عدم ضبط ومراقبة المتعاملين بالنقد اﻷجنبي.

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