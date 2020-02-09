مفاجأة داوية عن جثة قتيل منزل الفنانة نانسي عجرم

الخليج 365 :

قضية منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لم تنته حتى اليوم على الرغم من مرور أسابيع على الحادثة. الجديد أن محامية أسرة القتيل محمد الموسى، فجرت مفاجأة بشأن جثته. وقالت المحامية رهاب البيطار، إن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة. كما غردت البيطار عبر حسابها على موقع تويتر موضحة أنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف “اللص” على الموسى القتيل قبل أن يبت القضاء في الأمر. يشار إلى أن القضية كانت شهدت تطورات جديدة أواخر الشهر الماضي، حيث ذكرت مصادر قضائية أن بيانات الاتصالات كشفت أن الشاب محمد الموسى الذي اقتحم منزل عجرم، كان يتعقب زوجها فادي الهاشم منذ فترة، وفق ما نقلته “إل بي سي” اللبنانية. كما بينت مجريات التحقيق وبيانات الاتصالات أن محمد الموسى كان يتعقب فادي الهاشم منذ فترة، إذ اتصل أكثر من مرة برقم العيادة الخاص به، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوفر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات. وتبين أيضا أن الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصيا بتاتاً، كما ظهر أنه زار محيط مقر العيادة مرة واحدة في بداية العام 2019. يذكر أن القضاء كان استجوب الهاشم مدة 3 ساعات، واتخذ بعد ذلك قرارا بتركه رهن التحقيق، ثم حدد جلسة جديدة ستكون في 10 مارس المقبل، على أن يتم استدعاء عدد من العاملين لدى زوج فادي الهاشم للاستماع إلى إفاداتهم