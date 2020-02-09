أزمة إنعدام خبز حادة تضرب ود مدني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ضربت أزمة انعدام الخبز بصورة حادة مدينة ود مدني بولاية الجزيرة منذ صباح أمس حيث شكى عدد كبير من مواطني المدينة من عدم توفر الخبز بعد إغلاق عدد مقدر من المخابز لأبوابها نسبة لعدم توفر الدقيق.
وأكد وكيل أحد المخابز بحي مايو 40، في حديثه لـ”التيار”، بأن الأزمة بدأت منذ الأربعاء الماضي بعد أن تم توزيع حصة الثلاثاء بواقع٥٠٪ وحصة الأربعاء بأقل من ٥٠٪ للمخابز المستحقة، بينما توجد مخابز أخرى لم يتم تسليمها حصصها المقدرة من الدقيق حتى الخميس الماضي لتبدأ نسبة لذلك الأزمة يومي الخميس والجمعة وتستمر حتى أمس السبت، من جانبه قال المواطن “ع، ك” لـ”التيار” بأنه خرج للبحث عن الخبز منذ الخامسة صباحاً ولم يجد أية مخابر في الخدمة بمنطقة عمله، وأكد أن الوعد الذي قطعه الوزير مدني عباس مدني بإنهاء أزمة صفوف الخبز تبقت له ساعات وأعرب عن أمله في أن يصدق وعده.
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