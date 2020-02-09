وزير الصناعة: إنفراج في حصة دقيق الخبز

الخليج 365 :

كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن انفراج في حصة دقيق الخبز المدعوم من الدولة عقب التزام المطاحن بتوفير 70 الف جوال يوميا.

وقال إن الجهود مبذولة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى الحصة المقررة والبالغة 100 ألف جوال يومياً لتغطية احتياجات ولايات السودان لتوفير الخبز المدعوم.

وأكد مدني بحسب “وكالة أنباء السودان الرسمية” عقب اجتماع مع والى الخرطوم المكلف الفريق ركن احمد عابدون، انسياب عمليات توزيع الدقيق المدعوم من قبل المطاحن بصورة طيبة، إضافة إلى أحكام حلقات الرقابة للكميات المتاحة من الدقيق التي تكفي احتياجات المواطن من الخبز، وكشف مدني عن الشروع في قوانين للحد من التلاعب في السلع الإستراتيجية عبر التسريب والتهريب والتخزين.

من جانبه اكد والي الخرطوم سعي حكومة الولاية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتوفير سلعة الخبز والسلع الاستراتيجية لمواطني الولاية.