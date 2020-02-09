إعلامي سعودي يسب مرزوق الغانم بعد رفضه صفقة القرن: “سافل ومعدوم المروءة”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الإعلامي السعودي المتصهين عبدالحميد الغبين، هجوما عنيفا على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وتطاول عليه في تغريدة لاقت انتقادات حادة بسبب رفض الأخير صفقة القرن المزعومة وموقفه القوي منها اليوم في الأردن.

وكانت مواقع التواصل ضجت اليوم بفيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وهو يلقي بنسخة «صفقة القرن» إلى سلة المهملات خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمّان.

ونشر “الغبين” الفيديو المذكور في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) وعلق متطاولا على الغانم:”مرزوق الغانم يتحدث عن المواقف الإنسانية والحقوق، هذا الرجل في منتهى السفالة ومعدوم المروءة والضمير.”وتابع الإعلامي السعودي انحطاطه:”حصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية في #إسرائيل .. ينتحر #البدون في #الكويت ولا يتمتعون حتى بحقوق الحيوان إذا فيك ذرة مروءة دافع عن البدون في حق التعليم والعمل والعلاج”

وقوبلت تغريدة عبدالحميد الغبين بسيل من الردود العنيفة، حيث وصف النشطاء مرزوق الغانم بأنه رجل في زمن قل فيه الرجال بينما وصفوا الغبين بأنه متصهين منبطح.