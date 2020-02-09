الإمارات تواصل إنجازاتها العظيمة للبشرية وتكشف عن عطر برائحة “عرق زايد”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب وسخرية في آن واحد من حكام الإمارات الذين يعيشون في واد آخر بينما الأمة تقاد لحتفها، حيث انتشر فيديو ترويجي في الإمارات لمنتج عطري باسم “عرق زايد”.

منصور خلفان الإماراتي الباحث بالتاريخ نشر المقطع الترويجي وعلق عليه متفاخرا:”#الامارات تكشف عن آخر المنتجات في عالم العطور عطر #عرق_زايد وفكرته أتت من محاكاة ريحة عرق زايد وعرق عيال زايد وتحويلها الى عطر في متناول اليد”وتابع:”ويتوفر منه نوعين نوع SPECIAL ب 1100درهم للسوق المحلي ونوع NORMAL ب 550 درهم يتم تصديره للسوق السعودي”

وأثار الإعلان سخرية واسعة بين النشطاء وكتب أحدهم:”الف الف مبروك لدولة الامارات على هذه الإنجازات العظيمة التي سيكتبها التاريخ بماء الذهب وستتحول إلى دروس يستفيد منها العرب والعجم كما أننا نتمنى المزيد والمزيد من الإبداعات الخيالية”

وتابع سخريته:”ننتظر منكم على أحر من الجمر فكرة الإستفادة من بول زايد وأولاد زاااايد”