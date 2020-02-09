توقعات باستئناف الصادر قريبا

الخليج 365 :

كشف وزير الثروة الحيوانية د.علم الدين عبد الله عن استئناف نشاط الصادر خلال شهر ونصف أو شهرين. وقال في حديث ل (السوداني) إن حجم الصادر بلغ حتى إيقافه بسبب حمى الوادي المتصدع 4٫500 ملايين رأس، لافتا لاستهدافهم تصدير 7 ملايين رأس، كاشفا عن عدم وجود إحصائيات بحجم الثروة الحيوانية منذ العام 1974،متوقعا أن يكون إجمالي حجم الثروة ما بين 108 _ 120 مليون رأس.

وكشف عن تكوين لجنة لإزالة التمكين بوزارته خاصة في إدارات المحاجر والأسماك وبحوث الثروة الحيوانية وتغيير مديري العموم بالإدارات المختلفة وتسكينهم في وظائف عادية بالوزارة فضلا عن تغيير كل من كان له انتماء للنظام السابق من الموظفين والعاملين بالوزارة.