البدوي :شركة “زادنا” ستحدث تحولات كبرى للنهوض بالاقتصاد القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د إبراهيم البدوي، بدعم شركة زادنا العالمية للاستثمار بتكملة النواقص في مختلف المشروعات المنفذة من قبل الشركة في عدد من ولايات السودان وقال لدى زيارته أمس للشركة ووقوفه على مختلف الأقسام أن زادنا ستحدث تحولات كبرى للنهوض بالاقتصاد القومي من خلال مشروعاته في القطاعات المختلفة خاصة وأن مستقبل السودان في الفترة المقبلة تتركز في القطاع الزراعي، وأكد اهتمامه بالزراعة المروية بصفة عامة وخاصة في ولايتي الشمالية ونهر النيل كهدف اقتصادي وأمن قومي لأنها عانت من الحصار التنموي الذي أثر بصورة واضحة بالهجرة العكسية .

من جانبة أكد المدير العام لشركة زادنا العالمية اللواء الفاتح عوض، بأن الشركة تعمل في الاقتصاد الحقيقي من خلال التوسع في تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وفق أحدث التقانات الحديثة وبمنهج علمي متقدم لزيادة الناتج المحلي الإجمالي

في ذات السياق أعربت الأمين العام لهيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص هبة محمد علي، من خلال هذه الزيارة التي تهدف لخلق شراكة مبنية عليى النهوض بشركات القطاع الخاص والعام وبخلق فرص للشباب وزيادة صادرات البلاد واصفة الزيارة بأنها كانت ناجحة من خلال التعرف عن قرب لدور الشركة في مجالاتها المختلفة

وقال د أحمد جمال مساعد المدير العام لشركة زادنا أن الشركة نفذت أكثر من 220 مشروعاً زراعياً في مختلف ولايات السودان وقامت بتمويل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وتحمل المخاطر إلى جانب حلحلة قضايا الأراضي مع الولايات وأشار إلى امتلاك الشركة لأكثر من 700 جهاز ري محوري.