ميركل تستقبل حمدوك بمكتبها الجمعة القادم

أعلنت الحكومة الألمانية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستستقبل في مكتبها في يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 معالي السيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ، وأن التطورات السياسية والوضع الاقتصادي في السودان ستكون موضوع الحديث بينهما.

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وقال مسؤول أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية بحسب سونا إنه يتوقع أن يتم تنوير المستشارة حول جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام ، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني.

وأضاف المسؤول أن التباحث سوف يتطرق للدور الألماني المتوقع ، منذ زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وزيارة وزير التعاون الاقتصادي والتنموي غيرد مولر ، واللتين قاما بهما إلى السودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)