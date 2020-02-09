وجه اجتماع ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، اليوم (الأحد) بمجلس الوزراء خاص بمكافحة تهريب الذهب بمطار الخرطوم، بتشكيل لجنة فنية لوضع معالجة فورية وسريعة للحد من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.

وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس،بحسب صحيفة الصيحة على جدية الدولة في معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بثروات وموارد البلاد في إطار حكم القانون ، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف كافة موارد وامكانيات البلاد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

واستمع الاجتماع ، الذي حضره وزراء الداخلية ، المالية والتخطيط الاقتصادي، الطاقة والتعدين والجهات المعنية ذات الصلة،إلى تقارير مفصلة من الجهات المختصة بشأن التدابير والتحوطات اللازمة لمنع تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم ، واستعرض الضوابط والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحد من مسألة تهريب الذهب.

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وأكد الاجتماع على ضرورة إحكام التنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة تهريب الذهب عبر المطار .

وشدد على ضرورة التدقيق في الإجراءات وتكثيف الرقابة الالكترونية عبر استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة.

وأمن الاجتماع ، على القيام بزيارة ميدانية للوقوف على المشاكل والمعوقات بالمطار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)