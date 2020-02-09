بالفيديو : كمنجة عاصم الطيب تشعل خشبة المسرح برقصات نجمات ونجوم الدراما السودانية

أشعل الموسيقار عاصم الطيب خشبة المسرح القومي السوداني بوصلات موسيقية من خلال عزفه على آلات موسيقية متعددة أبرزها الكمنجة والإيقاعات المختلفة حيث وجدت وصلاته تفاعلاً كبيراً من خلال رقصات قدمها نجوم المسرح والدراما السودانية. وكان الفنان الموسيقي عاصم الطيب قد شارك صمن المشاركين في فعاليات مهرجان عبد الكريم ميرغني للمسرح الذي ختم فعالياته مساء السبت 8 فبراير في ليلة شرفها بالحضور الكاتب المسرحي والشاعر هاشم صديق الذي تم تكريمه كشخصية للمهرجان للدورة الثالثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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