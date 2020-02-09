البدء في استخراج الرخصة المركزية وتجديدها إلكترونياً للمتواجدين خارج البلاد

بدأت الإدارة العامة للمرور بحسب صحيفة اليوم التالى في تنفيذ نظام الرخصة المركزية بتركيب ماكينة دفع الرسوم الذاتية بمركز ترخيص العلاقات البينية ومركز خدمات الجمهور الخرطوم، وجاري العمل على التعميم في بقية المراكز بالعاصمة والولايات لتخفيف الإزدحام وتقليل الزمن كما يتيح نظام الرخصة المركزية التواصل مع مالك الرخصة عن طريق الرسائل النصية (SMS) عبر رقم الهاتف المسجل في النظام، كما أن الصورة بالرخصة تصلح لمدة (10) أعوام حتى إذا كان الشخص خارج البلاد يمكنه تجديد الرخصة عبر الخدمات الالكترونية ولا يحتاج إلى الرجوع إلى السودان.

Advertisements

وذلك في إطار التطوير والتحديث المستمر لأنظمة المرور والاستفادة من تقانة المعلومات، حيث قامت الشؤون الفنية بتصميم وتنفيذ نظام متكامل لرخص القيادة المركزية، ويعتبر نظاماً مركزياً موحداً لرخص القيادة، ويعمل على قاعدة بيانات موحدة لكل السودان، ويراعي الاحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية وخصوصيات كل الولايات، تم فيه مراعاة الربط الشبكي مع الأنظمة كـ(تطبيق رجل المرور ونظام الحوادث) والجهات ذات الصلة (السجل المدني، الكشف الطبي، ميادين الامتحان العملية والنظرية، وزارة المالية).

ويمتار النظام بعدد من الخصائص تتمثل في توحيد رقم رخصة القيادة المركزية وتبسيط الإجراءات بحيث يسهل تتبع الرخصة في كل مراحلها، عن طريق إصدار رقم المتابعة الذي من خلاله يتيح استعراض كافة البيانات وإيقاف التعامل الورقي، وإضافة حقول لرخصه القياده المجاز مواصفتها عالمياً (الاسم باللغة الانجليزية، رقم الهوية، نوع المركبات المسموح بقيادتها)، بجانب إضافه معالجات على الصورة وتحديث أجهزة التصوير للتطابق مع مواصفات الـ ICAO، ومراجعة الجودة العالمية في كروت رخص القيادة بإضافة (13) ميزة تأمينية غير قابلة للتزوير مع إضافة جزئية الأرشفة الالكترونية داخل النظام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)