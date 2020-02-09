التاريخ: 09-فبراير-2020
33 مشاهدة
بدأت الإدارة العامة للمرور بحسب صحيفة اليوم التالى في تنفيذ نظام الرخصة المركزية بتركيب ماكينة دفع الرسوم الذاتية بمركز ترخيص العلاقات البينية ومركز خدمات الجمهور الخرطوم، وجاري العمل على التعميم في بقية المراكز بالعاصمة والولايات لتخفيف الإزدحام وتقليل الزمن كما يتيح نظام الرخصة المركزية التواصل مع مالك الرخصة عن طريق الرسائل النصية (SMS) عبر رقم الهاتف المسجل في النظام، كما أن الصورة بالرخصة تصلح لمدة (10) أعوام حتى إذا كان الشخص خارج البلاد يمكنه تجديد الرخصة عبر الخدمات الالكترونية ولا يحتاج إلى الرجوع إلى السودان.
وذلك في إطار التطوير والتحديث المستمر لأنظمة المرور والاستفادة من تقانة المعلومات، حيث قامت الشؤون الفنية بتصميم وتنفيذ نظام متكامل لرخص القيادة المركزية، ويعتبر نظاماً مركزياً موحداً لرخص القيادة، ويعمل على قاعدة بيانات موحدة لكل السودان، ويراعي الاحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية وخصوصيات كل الولايات، تم فيه مراعاة الربط الشبكي مع الأنظمة كـ(تطبيق رجل المرور ونظام الحوادث) والجهات ذات الصلة (السجل المدني، الكشف الطبي، ميادين الامتحان العملية والنظرية، وزارة المالية).
ويمتار النظام بعدد من الخصائص تتمثل في توحيد رقم رخصة القيادة المركزية وتبسيط الإجراءات بحيث يسهل تتبع الرخصة في كل مراحلها، عن طريق إصدار رقم المتابعة الذي من خلاله يتيح استعراض كافة البيانات وإيقاف التعامل الورقي، وإضافة حقول لرخصه القياده المجاز مواصفتها عالمياً (الاسم باللغة الانجليزية، رقم الهوية، نوع المركبات المسموح بقيادتها)، بجانب إضافه معالجات على الصورة وتحديث أجهزة التصوير للتطابق مع مواصفات الـ ICAO، ومراجعة الجودة العالمية في كروت رخص القيادة بإضافة (13) ميزة تأمينية غير قابلة للتزوير مع إضافة جزئية الأرشفة الالكترونية داخل النظام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر البدء في استخراج الرخصة المركزية وتجديدها إلكترونياً للمتواجدين خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.