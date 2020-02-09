وصول الدفعة الأولى من دعم السودان لسلام الجنوب

التاريخ: 09-فبراير-2020
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وصلت إلى مطار جوبا الدولي اليوم،الدفعة الأولي من دعم حكومة السودان لعملية السلام بدولة الجنوب. والمتمثلة في عدد من المعينات المتصلة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وكان في استقبال الطائرة الفريق رين تويني مابور رئيس الآلية الأمنية العسكرية المشتركة لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان والسفير عادل ابراهيم مصطفي سفير السودان لدى جوبا وأعضاء السفارة السودانية بجوبا.
وأكد السفير عادل إبراهيم في تصريح صحفي بحسب سونا أن السودان من خلال خصوصية العلاقات بينه ودولة الجنوب وبصفته من الدول الضامنة لتطبيق اتفاقية سلام جنوب السودان ، يضطلع بدور مهم في دعم تنفيذ اتفاقية السلام الموقعه لتسوية النزاع في دولة الجنوب.
وأضاف السفير أن السودان سيواصل دعمه للأشقاء في الجنوب وأن دوره سيتعاظم بعد تولي السودان رئاسة منظمة الإيقاد .
من جانبه أشاد الفريق تويني مابور رئيس الآلية الأمنية العسكرية المشتركة،بدعم حكومة وشعب السودان لعملية السلام في دولة الجنوب ، مضيفاً أن وصول هذه الدفعة يأتي تأكيداً على جدية ودعم حكومة السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان.
وأبان مابور أن حكومة جنوب السودان جادة في تحقيق السلام و أن تحقيق السلام في دولة الجنوب تحقيق للسلام في السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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