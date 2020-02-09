مدني يعلن انفراج في حصة الدقيق

التاريخ: 09-فبراير-2020
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أعلن الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة عن انفراج في حصة دقيق الخبز المدعوم من الدولة عقب التزام المطاحن بتوفير 70 ألف جوال يومياً، مؤكداً أن الجهود مبذولة مع الجهات ذات الصلة للوصول للحصة المقررة يومياً والبالغة 100ألف جوال لتغطية ولايات السودان لتوفير الخبز المدعوم.
وأوضح لـ(سونا) عقب اجتماعه بمكتبه اليوم مع الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف انسياب عمليات توزيع الدقيق المدعوم من قبل المطاحن بصورة طيبة.
وأكد إحكام حلقات الرقابة للكميات المتاحة من الدقيق التي تكفي احتياجات المواطن من الخبز وكشف وزير الصناعة والتجارة في تصريحه لـ(سونا) عن الشروع في القوانين للحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية عبر التسريب والتهريب والتخزين.
وذكر أن الاجتماع وقف على الضوابط الخاصة بالأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية لضمان وصولها للمواطن وأبان أن الاجتماع أكد على توفير الاحتياجات الأساسية لمقابلة شهر رمضان المعظم.
وتحدث لـ(سونا) عقب الاجتماع سعادة الفريق الركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم، مؤكداً سعي حكومة الولاية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتوفير سلعة الخبز والسلع الاستراتيجية لمواطني الولاية، مبيناً أن الاجتماع أمن على الاهتمام بمعاش الناس.
وأشار للخطة التي وضعتها ولاية الخرطوم لتوفير تلك السلع ووضع ضوابط لتوزيع الغاز والبنزين والجازولين.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ محمد علي عبد الله والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومديري المالية والصناعة والتجارة بالولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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