العاملون بديوان الضرائب ينفذون وقفة احتجاجية

نظم العاملون بديوان الضرائب ولجان المقاومة وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقرهم طالبوا فيها بإقالة أمين عام ديوان الضرائب والذي بحسب إفادتهم ” لا يمثل روح الثورة والتغيير” ،

وأوضح عمر عثمان مفتش ضرائب أن هذه ليست المطالبة الأولى ، مبيناً أنها تكررت وتم ايصال المطالب لعدد من الجهات منها مجلس الوزراء ووزارة المالية و قحت وتجمع المهنيين ،منوهاً أن العاملين هددوا بإضراب داخلي و إضراب عام بالعاصمة والولايات في حال لم يستجاب لمطالبهم وبشكل عاجل ،وأورد المحتجون بياناً تحصلت/ سونا/ علي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

وباسم شهداء ثورة ديسمبر المجيدة

و بأسم لجان المقاومة بالضرائب.

الظالمون لا لن يعودوا من جديد….

ان عادوا عدنا بهتافات الشوارع والشهيد…

السيد / رئيس وزراء الحكومة الانتقالية

تحية و احتراما

لقد أخذت لجان المقاومة بديوان الضرائب ككيان جامع لكل العاملين بالديوان عمال وسائقين وكتبة ماليين ومحاسبين وتنفيذيين بزمام المبادرة والتصدي للمستجدات داخل ديوان الضرائب ، لخلق بيئة عمل كريمة تتيح للجميع تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل ولإطلاعكم على الموقف الحالي وما آلت إليه أوضاع العاملين من هوان ، اخذين في الاعتبار تكاليف الحياة المتزايدة التي لا تخفي على أحد بكل تفاصيلها من إيجار وتعليم ومواصلات…. الخ ، وبما إننا نمثل رافد اقتصادي مهم جداً لتثبيت دولة الحرية والعدالة، كان لزاماً إن يتم تحسين أوضاعنا وبشكل مناسب ، خاصة وأننا ظللنا نؤدي دورنا بشكل مثالي رغم الضغوطات الحياتية وبمهنية عالية. و قد طالب العاملون بالديوان عبر اللجنة التمهيديه سابقاً بإقالة الأمين العام وذلك عبر وقفات احتجاجية كثيرة ومذكرات عديدة لكل من :

1- تجمع المهنيين السودانيين .

2- قوي إعلان الحرية والتغيير .

3- السد / وزير المالية .

4- السيد / رئيس مجلس الوزارء

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إلا إن مذكراتنا لم تجد الاستجابة المتوقعة وظلت حبيسة الأدراج ، و لم يتم الرد عليها و لم يستمع لنا أحد، و الأمور تزداد سوءا فى ظل وجود الأمين العام لديوان الضرائب المعين من قبل وزير المالية الذي استبشرنا خيراً بمقدمه إلا أننا وجدناه كسابقيه و هو أقرب إلى سلوك النظام البائد بل غير تمكين بتمكين ولم يحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي نسعى إليها جميعاً تحت رايتكم و راية الماليه و لكن تعمد السيد الأمين العام والإدارات التي حسبناها تمثلنا في الوقوف أمام الحد الأدنى من طموحاتنا مما أدى للوقوف الآن أمامكم وطرح مطالبنا العادلة والتي حدد لها أسبوع للإطلاع والإفادة وتتلخص المطالب في الآتي:

١/ إقالة السيد/أمين عام ديوان الضرائب الذي لا يمثل روح الثورة والتغيير الذي دفع فيه الشباب دماءهم رخيصة من أجل الوطن أو أن يترجل عن منصبه ويقدم استقالته وإزالة التمكين بالديوان .. ٢/ العمل على ملفات الفساد بشكل جاد والتعاون مع الجهات العدلية والأمنية. بغرض استرداد الأموال المنهوبة وتوفير ظروف عمل مناسبة للكوادر المختارة بجدول زمني محدد.

٣/ الغاء اللجان السرية وأن تكون الشفافية هي معيار للتعامل واختيار أعضائها.

٤/تمثيل من كل المكاتب في كل اللجان التي يتم تكوينها لأداء مهام إدارية مختلفة

٥/وضع خطة واضحة للتدريب الداخلي والخارجي وميزانية كافية ويشمل التدريب لكل العاملين بلا استثناء ويراعي فيه مبدأ العدالة.

٦/إعادة برنامج التحصيل الموحد السابق وتطويره من قبل الجهات ذات الاختصاص وإلغاء المعمول به حالياً والذي اثبت فشلاً ذريعاً.

٧/ إيجاد هيكل راتبي خاص بالعاملين يتناسب مع الجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق الربط الضربيى الذي تمت زيادته بنسبة 100% ، وذلك لمقابلة متطلبات الحياة الكريمة ، و إلى حين تحقيق ذلك لابد من إعادة النظر في نظام الحوافز لتكون مجزية.

٨/ إزالة التشوهات في الترقيات التي صاحبت الفترات السابقة وتفعيل هذه الجزئية وإزالة المظالم .

٩/ دعم وتوفير العلاج من وزارة المالية بما يتناسب ودور الضرائب في دعم الاقتصاد.

* نحن يدكم الاقتصادية و المطالب التى بين أيديكم نأمل أن تكون موضع اهتمام و عدم تجاهلها كما حدث في المرات السابقة , و انتم تمثلون رأس الرمح فى الحكومة الانتقالية التي ندعمها بكل ما أوتينا من قوة .

نرجو شاكرين من كل المخاطبين الاستجابة لمطالبنا المذكورة أعلاه حتى لا نضطر إلى الخيارات الأخرى وهي:

* إضراب داخلي.

* إضراب عام بالعاصمة والولايات

نسأل الله أن يعيننا و إياكم في رفعة شأن الديوان والسودان ونتمنى من المسئولين التعامل بجدية مع مطالبنا المشروعة.

لجان المقاومة بديوان الضرائب

الخرطوم( أخبار الخليج 365)