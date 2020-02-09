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بالفيديو:نائب برلماني سابق يطالب الطيب مصطفى بتغيير جنسيته ومغادرة السودان والبحث عن وطن آخر

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محي الدين علي 0 تبليغ

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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بالفيديو:نائب برلماني سابق يطالب الطيب مصطفى بتغيير جنسيته ومغادرة السودان والبحث عن وطن آخر

شكك النائب البرلماني المستقل السابق برطم في سودانية رئيس منبر السلام  العادل المهندس الطيب مصطفى وذلك خلال مساجلة تلفزيونية أشار فيها الأخير إلى موقفه الرافض للتطبيع مع اسرائيل ودفاعه عن فلسطين أكثر من الخرطوم وحلايب حيث قال له برطم:(وحسب كلامك دا فلسطين أهم ليك من حلايب ودا ذاتو  انك مشكوك في وطنيتك وانت ما سوداني ذاتو).

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وطالب برطم الطيب مصطفى بمغادرة السودان وتغيير جنسيته حتى لا يضيع بمثل هذه الأفكار حيث قال:(إذا انت بتتعامل انت مسلم ما تضيع لينا السودان دا باسلاميتك أمشي بلد تانية اتنازل عن جنسيتك ) وكان مصطفى خلال المحاورة والجدل بينهما قد أكد على أن المواقع الدينية الإسلامية أكثر أهمية بالنسبة إليه من الخرطوم قائلاً: (أنا المسجد الأقصى والمسجد الحرام أهم لي من الخرطوم ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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