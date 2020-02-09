الشرطة الأمنية تفكك شبكة تهرب المخدرات بولاية الخرطوم

التاريخ: 09-فبراير-2020
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تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية من دك مخزن مخدرات وضبط متهمين اثنين بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم، وقال اللواء ابراهيم المهدي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة إن إدارته توفرت لديها معلومات عن نشاط لتشكيل إجرامي يهرب البنقو جنوب المدينة الرياضية.
وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص والذي استطاع الإيقاع باثنين من أفراد الشبكة بمبايعة صورية وتم اخضاعهما لتحريات مكثفة أسفرت عن الوصول للمخزن الرئيس بمدينة الأزهري جنوب المدينة الرياضية حيث تم إخفاء البنقو بصورة احترافية عبارة عن مطمورة تحت الأرض داخل غرفة وتمت تغطيتها بدولاب ملابس لأغراض التمويه إلا أن يقظة ودقة معلومات التيم أفلحت في نبش المطمورة وضبط عدد 1200 رأس بنقو معبأة في أكياس بلاستيك تم اتخاذ اجراءات قانونية تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.
وبحسب صحيفة(اليوم التالي)، أكد اللواء المهدي مقدرة إدارته على التعامل مع كافة البلاغات التي تشكل تهديداً لأمن وسلامة المواطن كما يناشد المواطنين التبليغ عن الأنشطة المخالفة للقانون بالأحياء السكنية.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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