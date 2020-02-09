رئيس مجمع الفقة الإسلامي السابق يستأنف قرار حظره من السفر

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استأنف عصام أحمد البشير رئيس مجمع الفقة الإسلامي السابق قرار نيابة مكافحة الثراء الحرام بعدم السماح له بالسفر خارج البلاد عطفاً على قرار سابق للنيابة بالحجز على أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.

وتقدم اليوم الأحد بواسطة محاميه دكتور عادل عبد الغني بطلب استئناف للنيابة ملتمساً السماح له بالسفر إلى خارج البلاد بغرض العلاج، وبحسب صحيفة (اليوم التالي)،كانت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت سابق أوقفت عصام البشير في اتهامات بغسل الأموال على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي وأطلقت سراحه بالضمان العادي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)