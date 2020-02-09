التاريخ: 09-فبراير-2020 فى : أخبار 107 مشاهدة ننعى لكم وبكل مشاعر الحزن والأسى وفاة الفنان عبد العزيز المبارك ظهر اليوم بالقاهرة… و بحسب صحيفة السوداني تفاصيل وصول الجثمان لاحقاً .. Advertisements إنا لله وإنا إليه راجعون,, الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنان عبدالعزيز المبارك في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.