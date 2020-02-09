الفنان عبدالعزيز المبارك في ذمة الله

التاريخ: 09-فبراير-2020
فى :أخبار
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ننعى لكم وبكل مشاعر الحزن والأسى وفاة الفنان عبد العزيز المبارك ظهر اليوم بالقاهرة… و بحسب صحيفة السوداني تفاصيل وصول الجثمان لاحقاً ..
إنا لله وإنا إليه راجعون,,
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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