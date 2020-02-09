عاجل.. رئيس الوزراء يلتقى المستشارة الألمانية فى برلين الجمعة المقبل

الأحد 9 فبراير 2020

أعلنت وزارة الخارجية، أن رئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك سيلتقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة المقبل فى برلين.



وأوضحت الوزارة أن الجانبين سيناقشان التطورات السياسية والوضع الاقتصادى فى السودان، كما سيستعرض حمدوك مع ميركل جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام، ومساعيها وخططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا بحث الدور الألمانى المتوقع على خلفية زيارتى وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس ووزير التعاون الاقتصادى والتنموى جيرد مولر إلى السودان.

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وقد أكدت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أكدا على العمل معا لتأسيس نظام ديمقراطي في السودان.

وأشارت إلى أن البرهان وحمدوك أكدا على استمرار الشراكة بين الجيش وقوى التغيير لخدمة السودان.

وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، أكد التزام الحكومة بوضع المعالجات الشاملة لقضايا شرق السودان وإصلاح أوضاع الإدارة الأهلية بولايات الشرق وتذليل العقبات التى تواجهها لتؤدى دورها على الوجه المطلوب.

وأطلع البرهان، لدى لقائه وفد الادارات الأهلية بشرق السودان، على بنود الاتفاق الذى توصلت له الإدارات بشأن معالجة قضايا الشرق ومفاوضات جوبا، الذى رعاه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.