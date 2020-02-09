“التبلدي” يجتاز الصعاب بثلاثية ويُعمّق جراح “الذئاب”

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الخليج 365 :
استهل هلال الأبيض مشواره في الدورة الثانية من الدوري الممتاز بفوز كبير خارج قواعده على مضيفه الرابطة كوستي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس بملعب كوستي لحساب الجولة (١٩) لمسابقة الدوري الممتاز وسجل أهداف هلال التبلدي كل من محمد عباس ومصعب جلنجات وإبراهيم النسور فيما سجل للرابطة اللاعب الصادق الحرية..
بالنتيجة رفع هلال التبلدي رصيده إلى (٢٩) نقطة وبقي الرابطة برصيد (١٥) نقطة بعد أن تلقى خسارته الثانية توالياً على ملعبه بعد أن كان خسر الجولة الفائتة أمام مريخ الفاشر بهدف نظيف.
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