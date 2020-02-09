عاصفة “سيارا” تعطل مئات الرحلات الجوية في أكبر مطارات أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت السلطات في العاصمة الهولندية، أمستردام، تعطل وتأجيل أكثر من 210 رحلة جوية في أكبر مطارات أوروبا، بسبب اقتراب العاصفة “سيارا”.

وقالت وكالة “رويترز” إنه تم إلغاء أو تأجيل حوالي 120 رحلة جوية من وإلى مطار “شيفول” بأمستردام، الذي يعد أكبر مطارات أوروبا، بسبب اقتراب العاصفة “سيارا”.

كما اتخذت السلطات في بلجيكا قرارا مماثلا بتعطيل أكثر من 100 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت الدولي.

ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات المقبلة العاصفة “سيارا” التي تتحرك من المحيط الأطلسي بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة.

أصدر معهد الأرصاد الجوية الهولندي تنبيها عاجلا بعد ظهر يوم الأحد، حيث من المقرر أن تبدأ العاصفة سيارا في ضرب الساحل الهولندي بعد عبور بريطانيا خلال الليل.

وتم إلغاء جميع مباريات كرة القدم الهولندية الاحترافية، إلى جانب معظم الأحداث الرياضية في الهواء الطلق.

وتم تسجيل رياح 100 كيلومتر في الساعة بعد منتصف النهار مباشرة في هولندا، ومن المتوقع أن تصل الرياح إلى 140 كم في وقت لاحق يوم الأحد.

وحذرت السلطات من أن المواصلات العامة وحركة المرور على الطرق قد تتعطل، بسبب الفيضانات المحلية والأشجار المحطمة.

كما أوصت السلطات الهولندية جميع المواطنين، بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

​وكانت السلطات في ألمانيا وبريطانيا قد أصدروا قرار بتأجيل مباريات في الدوري الألماني والإنجليزي لكرة القدم.