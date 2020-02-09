إحباط تهريب كميات كبيرة من الابل…

الخليج 365:

تمكنت إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر للمرة الثانية خلال أسبوع من احباط تهريب كميات من المواشي ٢٥٥ رأس من الإبل (إناث وذكور) وعدد ٦٥ رأس من الضأن الي خارج البلاد.

وكشف العقيد محي الدين حسن علي مدير إدارة مكافحة التهريب البحر الأحمر حسب “المكتب الصحفي للشرطة” أن الضبطيات تمت بمناطق مختلفة عند الطرق البرية وساحل البحر الأحمر موضحا أنه بمنطقة “عقبة أربعات” تم ضبط ٣٨ رأس من الإبل وضبط ٩٦ رأس بمنطقة “ايت” في طريق الساحل وعند عملية المداهمة فر المتهمين وعثر علي بطاقة شخصية لاجنبي من احدي دول الجوار وجهاز موبايل. وأشار محي الدين إلى ضبط ١٢١ رأس من الإبل بمنطقة “ردمية دلاوة” وضبط ٦٥ رأس ضأن بنقطة تفتيش “محمد قول ” كاشفا عن ضبط ١١٠ كرتونة كبيرة من المحاليل الطبية محملة على عربة لوري قادمة من إحدى الدول ليست لديها التراخيص الصحية اللازمة. المادة السابقة قافلة دبابات تركية تدخل إدلب وسط إجراءات أمنية مكثفة المقالة القادمة الرئيس التركي: “صفقة القرن” وهم لن نسمح بتحقيقه والقدس “خطنا الأحمر”

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