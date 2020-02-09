قافلة دبابات تركية تدخل إدلب وسط إجراءات أمنية مكثفة

الخليج 365:

عزز الجيش التركي من قدرة نقاط المراقبة التركية المنشرة في محافظة إدلب السورية، بإرسال دبابات وذخائر ومدرعات.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، أرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية لدعم نقاط المراقبة التركية الموجودة في محافظة إدلب، تضم دبابات وذخائر.

وأشارت الوكالة، إلى أن قافلة التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحاني في ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا.

وتوجهت القافلة، صباح اليوم الأحد، من الحدود التركية إلى نقاط المراقبة، وسط أجواء أمنية مشددة اتخذتها القوات.

وكانت أنقرة قد أرسلت، الأسبوع الماضي، تعزيزات عسكرية ومدرعات على خلفية مقتل خمسة جنود أتراك بنيران الجيش السوري.