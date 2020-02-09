- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
عزز الجيش التركي من قدرة نقاط المراقبة التركية المنشرة في محافظة إدلب السورية، بإرسال دبابات وذخائر ومدرعات.
وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، أرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية لدعم نقاط المراقبة التركية الموجودة في محافظة إدلب، تضم دبابات وذخائر.
وأشارت الوكالة، إلى أن قافلة التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحاني في ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا.
وتوجهت القافلة، صباح اليوم الأحد، من الحدود التركية إلى نقاط المراقبة، وسط أجواء أمنية مشددة اتخذتها القوات.
وكانت أنقرة قد أرسلت، الأسبوع الماضي، تعزيزات عسكرية ومدرعات على خلفية مقتل خمسة جنود أتراك بنيران الجيش السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر قافلة دبابات تركية تدخل إدلب وسط إجراءات أمنية مكثفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.