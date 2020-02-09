سيدة تقتل جارتها بفأس لهذا السبب…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تابعت مصادر البلاغ المفتوح بشرطة القضارف والذي تسلمته التحقيقات الجنائية ببحري ، وذلك على إثر إتهام إمرأة بقتل جارتها بفأس .
وذكرت بأن المجني عليها تعرضت لحادث حركة بمنطقة القندبلية بعد رجوعهم من إحدى الغابات لجلب الخشب ، وكانت المتهمة قد ذكرت بأن إحدى البصات السياحية قد دهس جارتها ، إلا أن شرطة المرور السريع أكدت إستحالة وقوع الحادث لان الجثة وجدت في الإتجاه المعاكس عكس رواية المتهمة .
وبحسب صحيفة الدار ، عثرت الشرطة على الفأس بين الحشائش ليتم القبض على المتهمة بعد الطلب المقدم من أسرة القتيلة للنائب العام بتحويل إجراءات البلاغ للتحقيقات الجنائية ببحري التي تواصل تحرياتها في البلاغ .
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