قوات من الحرس الجمهوري تنهب المواطنين بالشارع العام….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي مصعب عبد الله جلسة محاكمة خمسة أفراد من منسوبي قوات الحرس الجمهوري المتهمين بنهب المواطنين بالشارع العام ، وكانت جلسة أمس محددة للسير في إجراءات البلاغ ولإصابة أحدي المتهمين بوعكة صحية تم إرجاؤها وحددت جلسة لاحقة.

وتشير الوقائع الأولية إن هناك مجموعة من منسوبي الحرس الجمهوري يواجهون الاتهام في عدة بلاغات تتعلق بنهب مقتنيات المواطنين بالشوارع العامة بالخرطوم وهم يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحتهم الشخصية فقد تعرض الشاكي في البلاغ الأول لعملية نهب من قبل المتهمين الخمسة الذين قاموا بخطف هاتفه المحمول بالشارع العام بالخرطوم ، أما الشاكي في البلاغ الثاني وهو شاب كان يسير بالقرب من حدائق الهيتلون بالخرطوم اعترض طريقه المتهم الذي يتبع للحرس الجمهوري مرتدياً زياً عسكرياً وقام بنهب هاتفه مما دفعه لتدوين بلاغ بقسم شرطة الخرطوم شمال وفقاً لنص المادة (175 ) من القانون الجنائي.