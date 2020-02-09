حركة تحرير الولاية الشمالية.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عدت مساء أمس من رحلة “عجيبة” بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، سافرت فجر الجمعة أمس الأول إلى الولاية الشمالية، زرنا عاصمتها دنقلا وعدداً من مدنها ومشروعاتها الزراعية.. وكان يساورني سؤال ملحاح، لماذا لا تعلن الولاية الشمالية الانفصال؟

وأعلم أن القانون الجنائي السوداني يحرم مثل هذه الدعوة، و رغم أن الحالة السوداتية تعاملت بمنتهى الأريحية في الماضي القريب مع دعوات انفصال بلغت في بعض الأحيان تأسيس صحيفة وحزب سياسي كامل الدسم له قيادة وعضوية و مقار (وكمان له زعيم!)، إلا إنني لا أقصد الانفصال بمعناه الخبيث الجنائي، بل أعني الانفصال الحميد الاقتصادي.

الولاية الشمالية تملك مقومات دولة كاملة العنفوان، وتستطيع خلال أقل من عام الاكتفاء ذاتياً لتصبح في العام التالي دولة تفيض بالإحسان على غيرها.. أقول هذا لا بأفق الحلم الضارب في الخيال بل بالمعلومات على الأرض و من واقع الحقيقة التي بكل أسف نتغافلها.

وحتى لا تكبلني مساحة العمود الضيقة سأترك التفاصيل لمقال كامل بالداخل يسرد لكم حيثيات إعلان الولاية الشمالية الانفصال.

وبكل يقين أتوقع (وارجوكم احفظوا حديثي هذا) أتوقع أن يبدأ (موسم الهجرة إلى الشمال) قريباً، مثلما هاجر سكان الشمالية إلى كل أصقاع الدنيا هرباً من ضيق الرزق على شريط نيلي ضيق ومتقلب المزاج حسب المواسم، فإن رحلة عكسية ستنفجر بقوة لتصبح الولاية الشمالية أعلى مناطق السودان جذباً للسكان.. بل وتصبح أوسع منطقة تمازج قبلي تستوعب كل الشعوب السودانية بمنتهى الإبداع السوداني.

هذه ليست أضغاث أحلام بل هي الحقيقة الساطعة نوردها من واقع الأرقام على الأرض، طريق سهل معبد نحو الرخاء لا يعطله إلا القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، و للدقة القرارات السهلة بحكم ثقتي إن أية حكومة عاقلة تستطيع أن تتخذها بمنتهى الثقة،

المطلوب قرار سهل من الحكومة الاتحادية يمنح الولاية الشمالية حق تقرير المصير، حق إعلان تحرير الولاية الشمالية من ضيق خيال المشهد السوداني إلى سعة طموحات الشعب السوداني.

بيان تدشين حركة تحرير الشمالية وخارطة الطريق تجدها غدا إن شاء الله في صفحة كاملة مزودة بالوثائق داخل صحيفة التيار.