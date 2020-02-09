( ح نبنيهو ) هل هو شعار زائف.. بقلم جلال الدين ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ سقوط الإنقاذ وأنا أتابع في شعارات الثورة ، وأتحقق من كل شعار ، هل تم تطبيقه في أرض الواقع أم إنه شعار لكسب مواقف سياسية ، أو من أجل كسب تأييد بعض ممن لا يبحث عن الفرق بين الشعارت والواقع المعاش ، والسؤال الذي يفرض نفسه ويجب أن يتم فيه تحقيق وبحث حقيقي هو ، أين موقع البلاد من شعار ( ح نبنيهو ) والذي اتخده البعض في المواقع الإلكترونية بمثابة توقيع لكل ما يكتب .

الواضح إن هذا الشعار بالذات ، دون غيره من الشعارت التي لم تطبق ، أو قد يكون هو شعار استخدم بشكل خاطئ ، أو إنه كان شعاراً للكسب السياسي ، وربما يصبح قريباً بمثابة شعار غير قابل للتطبيق وفقاً للمعطيات الواقعية وما يحدث في أرض الواقع .

كلنا نريد أن يطبق هذا الشعار بصفة خاصة ، ولكن إذا فشلت الحكومة وفشل الشباب المطبلون لحكومة ( قحت ) وللمهنيين في عملية نظافة ولاية الخرطوم فقط ، فما بالك بعبارة كبيرة وفضفاضة مثل عبارة ( ح نبنيهو ).

قولوا لنا بربكم كيف يا من تحمل وتنادي بهذا الشعار (ح تبنيهو ) وأنت جالس بلا عمل وبلا إنتاج ، وأنت غير قادر حتى على أن تضع القمامة في مكانها الصحيح ، وتأتي وتنادي في الوسائط بعبارة ( ح نبنيهو ) وأنت تحتاج في المقام الأول لبناء عقليتك التي تنتج وليس العقلية التي تنادي بالشعارات والعبث والعنترية ، ومحاولات إثبات الأفعال الثورية لن تفيد البلاد بشيء .

نحن نريد من يطلق شعاراً ( مهما كان نوع الشعار او اهدافه ) عليه في المقام الأول أن نشاهده قام هو بنفسه بتطبيقه في نفسه وبنفسه ، فالثابت إن من لم يطبق الشعارات الثورية في نفسه أولاً ، فهو منافق ، وبالتالي لا يجب أن يتبع الناس من هو منافق .

فمن ينهي عن خلق ويأتي بمثله هو شخص مريض عقل وفكر ولن يأتي من خلفه للشعب منفعة ، فلا يمكن أن ينادي أحدهم بالحرية الإعلامية ويأتي ويحاول أن يحجر ويقيد الحرية الإعلامية لصالح جهة معينة ويحرم جهات منها باتخاذ الأسباب والأعذار الواهية والخوف ممن لا يتفق معه في توجهاته ، هنا علينا أن نقول ( يوجد خطأ ويوجد شخص منافق) .

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كل شخص يريد أن يبني البلاد عليه أن يعمل من أجل الإنتاج بشتى مجالات الإنتاج ، وخاصة الإنتاج الزراعي بشقيه ( النباتي والحيواني ) ، والإنتاج الصناعي ، والعمل على تحسين البيئة بنظافة المدن ، حتى نقلل من فاتورة الدواء ونقلل من فاتورة العلاج للشعب ، فكلما تحسنت البيئة وأصبحت نظيفة ( نمزق بموجب النظافة فواتير الدواء والعلاج ) وكلما أصبحت البيئة ( قذرة ) ترتفع تكاليف فاتورة الدواء والعلاج ويتم اإهدار العملة الصعبة في استيراد معينات الحياة التي يدمرها البعض فقط بسبب إنه ( لا يضع القمامة في مكانها الصحيح )

والذي لا يعرف كيف ينظف البيئة التي يعيش فيها ولا يعرف كيف يساهم في نظافة المدينة التي يعيش فيها ،، فلا يمكن أن ينادي بشعار ( ح نبنيهو) فهو منافق حتى النخاع ، وأمثاله يكون صوتهم عالياً إعلامياً ، ولكن إنتاجياً فهو أخرس لا صوت له ولا إنتاج له في أرض الواقع .

أخيراً :- ليعلم الجميع ، من لا يضع القمامة في مكانها الصحيح ، ومن يعمل على إفساد البيئة في المدينة ،، فهو غير مؤهل لتطبيق شعار ( ح نبنيهو ) وغير مؤهل أن يختار من يحكمه ، وغير مؤهل أن يكون في موقع قيادي ونقول له ( امشي وقم ببناء عقلك اولا ) ،،، ، (فان للسودان رجالاً غيرك حيبنوه ).