عمران خان ينتقد السعودية بشدة ورد فعل غير متوفع من الرياض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في السادس من فبراير/ شباط الجاري انتقد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، المملكة العربية السعودية، بسبب “رفضها عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول كشمير”، وفق ما ذكرته صحيفة “داون” الباكستانية.

ونقلت الصحيفة الباكستانية عن رئيس الوزراء عمران خان قوله: “لا يمكننا حتى أن نجتمع معا في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول كشمير”.

وقال خان، خلال زيارة مركز أبحاث في ماليزيا، إنه يشعر بالإحباط إزاء صمت منظمة التعاون الإسلامي تجاه قضية كشمير. وأضاف: “السبب هو أنه ليس لدينا صوت، وهناك انقسام تام بيننا. لا يمكننا حتى أن نجتمع معا في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول كشمير”.

وفي أول رد فعل من المملكة على تصريحات عمران خان، أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي.

وبحسب صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أمس السبت، إن باكستان والمملكة العربية السعودية تفاوضتا على العمل سويًا من أجل “دفع قضية كشمير” – بما في ذلك من خلال برنامج منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء ذلك في المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وقالت عائشة فاروقي، المتحدثة باسم خارجية باكستان، في بيان “تم تبادل الآراء حول العمل سويًا لدفع قضية كشمير، بما في ذلك من خلال منصة منظمة المؤتمر الإسلامي”.