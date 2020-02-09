سيد البلد و نمور شندي.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اليوم تتجدد لقاءات سيد البلد و زعيم أنديتها و الباحث عن الحفاظ علي لقبه الأثير لتكون محطة الفريق اليوم علي رسم (أغرب برمجة) بحاضرة دار جعل (مدينة شندي) بعد عودة الفريق من كادوقلي.

مباريات المريخ و مضيفه (الأهلي شندي) السابقة دوماً ما كانت مواجهات قوية (بغض النظر عن ملعب اللقاء).. فالنمر الشنداوي قد قدم نفسه بصورة مميزة منذ صعوده للممتاز في موسم 2010 و حتي نال الفريق شرف تمثيل السودان في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عدة مرات قبل أن يتراجع مستواه العام مؤخراً بسبب عدة ظروف احاطت بالفريق.

الفريقان إلتقيا سابقاً في (22) مباراة.. فاز المريخ في (16) مواجهة منها.. و الأهلي في أربع بينما حضر التعادل بين الفريقين في مبارتين.

تفاصيل اللقاءات التي جمعت سيد البلد بالنمر الشنداوي كانت كالتالي:

في موسم 2011 حقق المريخ الفوز بثلاثية نظيفة علي ملعبه قبل أن يُكرر الإنتصار في شندي بهدفٍ وحيد.

و في 2012 التقي الفريقين في اربع مباريات.. حيث فاز المريخ بدايةً علي ملعبه بهدفين دون ردّ و كرر نفس النتيجة في دار جعل.. ثم تبادل الفريقان الفوز بهدفٍ نظيف كلٌ في ملعب الآخر.

موسم 2013 فاز الاهلي بملعبه بهدفٍ نظيف و ردْ له الزعيم التحية في القلعة بالفوز بهدفين مقابل هدف.

و في العام 2014 كان التعادل الإيجابي بهدف حاضراً في حاضرة دار جعل ثم فوز الأحمر في قلعة النجوم بهدف نظيف.

و في موسم 2015 أسقط الأهلي شندي ضيفه بالفوز عليه بهدفٍ نظيف و ردّ الأحمر التحية للشنداوي بفوزٍ كبير بلغ أربعة أهداف مقابل هدفٍ وحيد.

موسم 2016 فاز المريخ ذهاباً بهدفين دون ردّ و كرر ذات الأمر في الإياب عبر الفوز بذات النتيجة.

و في العام 2017 تبادل الفريقان الفوز لينتصر الأهلي علي ملعبه بهدفين مقابل هدف.. و في القلعة الحمراء فاز المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي.

موسم 2018 (في الدوري الأول) فقد كانت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف حاضرة في أم درمان قبل أن يسقط الأحمر مضيفه بالفوز عليه بهدفٍ نظيف في شندي و يكرر نفس النتيجة في مباراة دوري النخبة الأولي و برباعية مقابل هدف في المباراة الثانية.

و في العام 2019 التقي الفريقان في مبارتين فاز المريخ فيهما بنتيجة هدفٍ نظيف.

*نبضات متفرقة*

مباريات الولايات هي مفتاح الوصول الي اللقب.

الزعيم في الصدارة بـ38 نقطة.. و الاهلي في المركز الثامن بـ23 نقطة.

خلال المباريات التي جمعت الفريقين فقد اودع هجوم الأحمر (33) هدفاً في شباك الأهلي شندي في الوقت الذي تقبلت فيه الشباك الحمراء (11) هدف.

خلال المواجهات الــ22 فاز المريخ في 16 و الأهلي في 4 مباريات و تعادل الفريقان في مبارتين.

في أم درمان التقي الفريقان 12 مرة.. فاز المريخ في عشر و تعادلا في مباراة.. و فاز الأهلي كذلك في مباراة وحيدة.

في ملعب شندي حضر التنافس في 10 مباريات.. فاز خلالها المريخ في 6 مباريات و الأهلي في 3 و تعادل الفريقان في واحدةٍ منها.

المريخ أحرز 10 أهداف في مرمي النمور بشندي.. و استقبل مرماه 5 أهداف.

آخر فوز حققه الأهلي علي المريخ كان قبل ثلاث سنوات و ذلك تحديداً بتأريخ 13/4/2017 بملعب مدينة شندي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

آخر مبارتين للأحمر في شندي حصل خلالهما علي العلامة الكاملة بالفوز بنتيجة هدفٍ نظيف.

الاهلي شندي خسر 3 مباريات من اخر خمس مباريات لعبها (المريخ ـ مرتين امام هلال الفاشر).

*نبضة أخيرة*

بالتوفيق لسيد البلد.