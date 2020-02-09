الفنانة إنصاف فتحي وشراب السجائر !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* كنت دائماً أحس بكثير من الراحة النفسية عندما (أحضر) مشاجرة أو مشكلة بين مجموعة من البنات .
* بكون مبسوط لما ألقى نفسي قدام (مشكلة ستاتية) .
* المشاجرة بين البنات (كان فيها) كمية من البراءة واللطافة والخجل اللذيذ .
* وحتى وقت قريب إذا حضرت (مشكلة بين بنات) سينعدل مزاجك .
* حيث كان أسوأ لفظ تستخدمه حواء السودان عند المشاكل هو (يا جزمة) .
* تستخدم الفتاة لفظ (يا جزمة) باعتباره أقسى وأقصى (شتيمة)، وإذا بالغت يمكن أن تزيد على ذلك وتقول: (أمشي يا جزمة يا عواليق يا مقطعة) .
* قمة التهذيب والحياء حتى عند المشاكل .
* طبعا الآن بعض البنات يستخدمن ألفاظ يخجل منها الرجال .
* يستحيل تقدر (تحضر) مشاجرة بين بعض البنات في الوقت الراهن .
* أقول بعض وليس كل البنات .
* نعيش الآن (موضة جديدة اسمها المجاهرة بقلة الأدب) .
* بعض البنات بيجاهرن بسوء الخلق وقلة الأدب .
* فاكرنها (فلاحة) .
* مع إنو قوة العين عمرها ما كانت فلاحة ولا شطارة .
* (زولة) ربنا يسترها ولكنها تصر على الوقاحة .
* المهم .
* قبل فترة قصيرة كنت ضيفاً على (قناة النيل الأزرق) .
* ومن بين ضيوف البرنامج كانت معنا فنانة مشهورة .
* دخلنا على الهواء واتكلمنا وهي غنت وطلعنا فاصل .
* أثناء الفاصل سألت الفنانة المذيعة بالصوت العالي : (الفاصل ده كم دقيقة يا أستاذة)؟
* ردت المذيعة: (الفاصل حداشر دقيقة)، فقالت الفنانة بصوت أعلى : (طيب كويس أمشي أشرب سجارتي وأجي) .
* قالت ذلك وكنا في الأستوديو حوالي (14) (راجل) وثلاث نساء .
(14) (راجل) معانا المصورين والعازفين والضيوف .
* وما أدهشني ليس أنها (بتشرب سجائر) فهذا أصبح (شبه عادي) عند بعض الفنانات والبنات .
* ما أدهشني أنها كان من الممكن أن تشرب سجارتها دون أن تعلن لذلك لا سيما وأن السجارة ليس عمل محبب حتى تجاهر به امرأة سودانية، بل وفنانة مشهورة لها جمهور ومعحبين.
* أدهشني أنها لم تخجل من رجال بقامة ومقام والدها كانوا داخل الأستوديو .
* لو شربت سجارتها من سكات وبدون ما تتكلم وتعلي صوتها لكان ذلك أخف من (الترويج وقوة العين) .
* تشربي سجارة ولا تشربي وسكي دي حاجة بتخصك لكن الحياء شعبة من شعب الإيمان .
* والأدب من لوازم التربية السودانية .
* والزول لو بقى كعب ما بقول للناس أنا كعب .
* ذهبت وشربت سجارتها (بين الفاصل) وعادت تتبسم زي (كديس المطاعم الفاخرة).
* ومؤكد أنني لا أستطيع أن أحدد (هوية السجارة ولونها) ولكن هذا ما حدث والله يشهد على ما قلت .
* أحجب اسم هذه الفنانة منعاً للتشهير ولكن أحكي واقعة آخر تستحق التقدير .
* كنت في مناسبة اجتماعية (عصرية) قبل أشهر قليلة .
* وقد اخترنا أنا وصاحب المناسبة الفنانة المؤدبة أنصاف فتحي لتغني في الحفل .
* وعقب صلاة العصر وصلت إنصاف (بيت المناسبة) وكانت (عدة الغنا) الخاصة بها (ساوند وأورغن وساكس وغيرها من المعازيف) قد استوت على المسرح .
* نزلت أنصاف من العربة وقالت لصاحب المناسبة الذي استقبلها عند باب العربة : (عليك الله دخلني أصلي العصر)
* صلت العصر وطلعت غنت .
* علماً بأن أنصاف لم تصطحب معها (شنطة اليد) .
* وما أسعدني هو ليس (صلاة إنصاف) فطالما هي مسلمة يبقى الصلاة واجبة عليها ولا تستحق الشكر وكلمات الإعجاب .
* ولكن أسعدني أن أنصاف على استعداد أن (تتوضأ) وتصلي وتخرج للمسرح دون أن تقف بالساعات أمام المرايا .
* وهذا نادراً ما يحدث وسط الفنانات .
* أنها الثقة والاحترام والأدب .
* تثق إنصاف في نفسها وفنها وتقدم (واجبات الدين على واجبات الدنيا) وتغني بحلاوة ووسامة وحضور كبير .
* وأنا هنا لا أفتي بحرمة الغناء من عدمه ولكن أحكي (واقعتين) باستغراب أكيد .
* إنصاف فتحي (بت سودانية) فيها خير وأدب وملامح من (أمهاتنا).
* محترمة تعرف حدودها وتعامل الناس بأريحية .
* وفوق هذا هي (موهوبة) وليس موهومة .
* تملك صوت قوي ومشحون بالتطريب والشجن .
* حملت أنصاف الفن رسالة وقضية وحافظت على الذوق والحياء العام في كل أغنياتها .
* ويكفى أن كثيراً من الفنانات (يهبن صوت أنصاف) .
* قبل فترة قصيرة سافرت أنصاف في رحلة إلى (ديار المريود) وغنت في معسكرات النازحين بدارفور .
* ما قامت به إنصاف في تلك الرحلة عمل كبير ظلمه الإعلام وهو عمل يعجز عنه كبار الفنانين والسياسيين .
* عموماً .. التحية لانصاف فتحي التي ينتظرها مستقبل باهر ونسأل لها التوفيق والنجاح وربنا يعينها على عمل الخير والأعمال الوطنية ولقدااام إن شاء الله .
* أما (فنانة السجارة) الله يهديها ويتوب عليها وتبطل مجاهرة ووقاحة .
* فرق كبير بين فنانة بتسأل عن محل الصلاة وفنانة بتسأل من زمن الفاصل عشان تشرب سجائر .
* ونركب صافنات ونجيبه (دارفورية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* وسيبني في عز الجمر وأنت من حولي …..(سجارتك قصبة).
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة إنصاف فتحي وشراب السجائر !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.