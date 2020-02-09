الفنانة إنصاف فتحي وشراب السجائر !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كنت دائماً أحس بكثير من الراحة النفسية عندما (أحضر) مشاجرة أو مشكلة بين مجموعة من البنات .

* بكون مبسوط لما ألقى نفسي قدام (مشكلة ستاتية) .

* المشاجرة بين البنات (كان فيها) كمية من البراءة واللطافة والخجل اللذيذ .

* وحتى وقت قريب إذا حضرت (مشكلة بين بنات) سينعدل مزاجك .

* حيث كان أسوأ لفظ تستخدمه حواء السودان عند المشاكل هو (يا جزمة) .

* تستخدم الفتاة لفظ (يا جزمة) باعتباره أقسى وأقصى (شتيمة)، وإذا بالغت يمكن أن تزيد على ذلك وتقول: (أمشي يا جزمة يا عواليق يا مقطعة) .

* قمة التهذيب والحياء حتى عند المشاكل .

* طبعا الآن بعض البنات يستخدمن ألفاظ يخجل منها الرجال .

* يستحيل تقدر (تحضر) مشاجرة بين بعض البنات في الوقت الراهن .

* أقول بعض وليس كل البنات .

* نعيش الآن (موضة جديدة اسمها المجاهرة بقلة الأدب) .

* بعض البنات بيجاهرن بسوء الخلق وقلة الأدب .

* فاكرنها (فلاحة) .

* مع إنو قوة العين عمرها ما كانت فلاحة ولا شطارة .

* (زولة) ربنا يسترها ولكنها تصر على الوقاحة .

* المهم .

* قبل فترة قصيرة كنت ضيفاً على (قناة النيل الأزرق) .

* ومن بين ضيوف البرنامج كانت معنا فنانة مشهورة .

* دخلنا على الهواء واتكلمنا وهي غنت وطلعنا فاصل .

* أثناء الفاصل سألت الفنانة المذيعة بالصوت العالي : (الفاصل ده كم دقيقة يا أستاذة)؟

* ردت المذيعة: (الفاصل حداشر دقيقة)، فقالت الفنانة بصوت أعلى : (طيب كويس أمشي أشرب سجارتي وأجي) .

* قالت ذلك وكنا في الأستوديو حوالي (14) (راجل) وثلاث نساء .

(14) (راجل) معانا المصورين والعازفين والضيوف .

* وما أدهشني ليس أنها (بتشرب سجائر) فهذا أصبح (شبه عادي) عند بعض الفنانات والبنات .

* ما أدهشني أنها كان من الممكن أن تشرب سجارتها دون أن تعلن لذلك لا سيما وأن السجارة ليس عمل محبب حتى تجاهر به امرأة سودانية، بل وفنانة مشهورة لها جمهور ومعحبين.

* أدهشني أنها لم تخجل من رجال بقامة ومقام والدها كانوا داخل الأستوديو .

* لو شربت سجارتها من سكات وبدون ما تتكلم وتعلي صوتها لكان ذلك أخف من (الترويج وقوة العين) .

* تشربي سجارة ولا تشربي وسكي دي حاجة بتخصك لكن الحياء شعبة من شعب الإيمان .

* والأدب من لوازم التربية السودانية .

* والزول لو بقى كعب ما بقول للناس أنا كعب .

* ذهبت وشربت سجارتها (بين الفاصل) وعادت تتبسم زي (كديس المطاعم الفاخرة).

* ومؤكد أنني لا أستطيع أن أحدد (هوية السجارة ولونها) ولكن هذا ما حدث والله يشهد على ما قلت .

* أحجب اسم هذه الفنانة منعاً للتشهير ولكن أحكي واقعة آخر تستحق التقدير .

* كنت في مناسبة اجتماعية (عصرية) قبل أشهر قليلة .

* وقد اخترنا أنا وصاحب المناسبة الفنانة المؤدبة أنصاف فتحي لتغني في الحفل .

* وعقب صلاة العصر وصلت إنصاف (بيت المناسبة) وكانت (عدة الغنا) الخاصة بها (ساوند وأورغن وساكس وغيرها من المعازيف) قد استوت على المسرح .

* نزلت أنصاف من العربة وقالت لصاحب المناسبة الذي استقبلها عند باب العربة : (عليك الله دخلني أصلي العصر)

* صلت العصر وطلعت غنت .

* علماً بأن أنصاف لم تصطحب معها (شنطة اليد) .

* وما أسعدني هو ليس (صلاة إنصاف) فطالما هي مسلمة يبقى الصلاة واجبة عليها ولا تستحق الشكر وكلمات الإعجاب .

* ولكن أسعدني أن أنصاف على استعداد أن (تتوضأ) وتصلي وتخرج للمسرح دون أن تقف بالساعات أمام المرايا .

* وهذا نادراً ما يحدث وسط الفنانات .

* أنها الثقة والاحترام والأدب .

* تثق إنصاف في نفسها وفنها وتقدم (واجبات الدين على واجبات الدنيا) وتغني بحلاوة ووسامة وحضور كبير .

* وأنا هنا لا أفتي بحرمة الغناء من عدمه ولكن أحكي (واقعتين) باستغراب أكيد .

* إنصاف فتحي (بت سودانية) فيها خير وأدب وملامح من (أمهاتنا).

* محترمة تعرف حدودها وتعامل الناس بأريحية .

* وفوق هذا هي (موهوبة) وليس موهومة .

* تملك صوت قوي ومشحون بالتطريب والشجن .

* حملت أنصاف الفن رسالة وقضية وحافظت على الذوق والحياء العام في كل أغنياتها .

* ويكفى أن كثيراً من الفنانات (يهبن صوت أنصاف) .

* قبل فترة قصيرة سافرت أنصاف في رحلة إلى (ديار المريود) وغنت في معسكرات النازحين بدارفور .

* ما قامت به إنصاف في تلك الرحلة عمل كبير ظلمه الإعلام وهو عمل يعجز عنه كبار الفنانين والسياسيين .

* عموماً .. التحية لانصاف فتحي التي ينتظرها مستقبل باهر ونسأل لها التوفيق والنجاح وربنا يعينها على عمل الخير والأعمال الوطنية ولقدااام إن شاء الله .

* أما (فنانة السجارة) الله يهديها ويتوب عليها وتبطل مجاهرة ووقاحة .

* فرق كبير بين فنانة بتسأل عن محل الصلاة وفنانة بتسأل من زمن الفاصل عشان تشرب سجائر .

* ونركب صافنات ونجيبه (دارفورية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* وسيبني في عز الجمر وأنت من حولي …..(سجارتك قصبة).