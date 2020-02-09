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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر صورة لنفسه على تويتر، التي ادعى أنها “أخبار مزيفة” وخضعت للتعديل والتحرير، إلى موجة سخرية من قبل المستخدمين.
ونشر ترامب، يوم أمس السبت، صورة بالأبيض والأسود وعلق عليها “المزيد من الأخبار المزيفة، من الواضح أنه تم تعديل الصورة، لكن الرياح كانت قوية وتسريحة الشعر تبدو جيدة؟ يفعلون أي شيء للإذلال!”.
وأثارت التغريدة تعليقات مختلفة من قبل المستخدمين الذين نشروا نسخ عديدة من صورة ترامب الغريبة.
وكتب أحدهم، “ألم يقع جاستن ترودو (رئيس وزراء كندا) في مشكلة بعد نشر هذه الصورة؟”.
ونشر وليام مانينغ صورة ترامب كإعلان لمكياج لوريال مكتوب عليها “لأنك تستحقه”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يواجه موجة سخرية شديدة بعد نشر صورة “غريبة” لنفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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