اتحاد الخرطوم والوضع الملغووم !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? رفض اتحاد الخرطوم الاعتراف بلجنة تسيير نادي النيل التي عينها الوزير المكلف .
@ النيل الذي اجاز نظامه الاساسي يديره مجلس منتخب وتدخل الوزير عمل فوضوي واستفزاز للنيل واتحاد الخرطوم .
@ تدخلات الوزير تجاوزت الحدود ورغم ذلك يمارس والي الخرطوم الصمت تجاهه المريب .
@ في قضية الهلال قال الوالي لمناديب المعارضه الهلاليه (كتبت للوزير لكن ما رد علي) !!
@ كل المؤشرات تؤكد ان الوالي ضعيف امام الوزير لاسباب غير معلومه لذا تجاهل اتحاد الخرطوم الوالي ورفع الامر للاتحاد العام .
@ اتحاد شداد الذي لا يجامل سيردع الوزير المكلف ومن خلفه الدوله العميقه ولن يسمح البته بتدخل طرف ثالث في النشاط الكروي .
@ لا خوف على اتحاد الخرطوم تحت قيادة جمال الكيماوي .
???? في مباراة سهله يواجه المريخ اليوم مضيفه اهلي شندي الذي يفقد (15) لاعباً ولا يتواجد من تشكيلته الاساسيه سواء ياسر مزمل والحارس .
@ الشنداوي يعاني من فراغ اداري ومالي بعد مغادرة عبد المهيمن موقعه ورفع الارباب يده عن الفريق .
@ الذين حاربوا عبد المهيمن طمعاً في اموال الارباب عجزوا عن سد فراغ عبد المهيمن وهبطوا بالفريق للقاع .
@ البعض بات يتسول لتسيير امور الاهلي الذي كان يقهر الهلال والمريخ في ساحة المال .
@ المريخ ورغم انتصاره العريض في كادوقلي تعبان لكن الشنداوي اكثر تعباً .
@ هلال الفاشر قهر الشنداوي بثلاثيه في شندي والمريخ سيزيد الغله في المواجهه السهله .
@ ملاقاة اهلي شندي قدر المريخ وقدر الهلال مواجهه اهلي القرن .
@ الكبير كبير .
???? امام الشرطه دفع النقر بجمال سالم لحراسة المرمي .
@ الهلال غادر المنافسات الافريقيه والعربيه ومباراة الشرطه بملعب الهلال سهله بدليل الفوز بسباعيه في اخر مباراة بالجوهره لذا كنا نتوقع الدفع بيونس او ابوجا .
@ الاعتماد الكامل على سالم واحتكاره الخانه يهدد حراسة مرمى الهلال ويفقده البديل الجاهز .
@ لتكن المباريات السهله ساحة تجهيز للموسم الجديد .
???? كثر الحديث عن عدم تعاون اللاعبين مع المهاجم العراقي .
@ افشال لاعب دفع فيه الهلال المليارات لا يصب في مصلحة الكيان ولا يشبه اخلاقيات نادي التربيه و على النقر معالجة الامر .
@ نقول هذا رغم رأينا السالب في كل محترفي الكاردينال .
???? رسالة عتاب وصلتني من احمد يوسف موسى بالسعوديه بخصوص ماورد في هذه الزاويه عن حكامات دارفور .
@ اعتذاري لموسى ومن خلفه الحكامات ولكل اهل دارفور وعزائي انهم عرفوا مقصدي في ضرب المثل .
@ دارفور بلدنا .
???????? كلام سياسه .
@ استقالة المناضل ابراهيم الشيخ خساره كبيره للثوره ويقيني ان غيابه لن يطول فامثال ابراهيم لا يرفضون نداء الوطن .
@ الانباء المتسربه عن ترشيح اسماء هزليه لمناصب الولاة امر مؤسف ومقلق .
@ فشل الولاه يعني فشل الثوره يا ناس قحت .
@ تأخير اعلان الولاه افضل الف مره من تعين ولاة اي كلام .
@ تنظيم التظاهرات لارغام حمدووك على قبول ولاة دون المستوى امر لا يليق يا قحت .
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الخرطوم والوضع الملغووم !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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