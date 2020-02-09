اتحاد الخرطوم والوضع الملغووم !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? رفض اتحاد الخرطوم الاعتراف بلجنة تسيير نادي النيل التي عينها الوزير المكلف .

@ النيل الذي اجاز نظامه الاساسي يديره مجلس منتخب وتدخل الوزير عمل فوضوي واستفزاز للنيل واتحاد الخرطوم .

@ تدخلات الوزير تجاوزت الحدود ورغم ذلك يمارس والي الخرطوم الصمت تجاهه المريب .

@ في قضية الهلال قال الوالي لمناديب المعارضه الهلاليه (كتبت للوزير لكن ما رد علي) !!

@ كل المؤشرات تؤكد ان الوالي ضعيف امام الوزير لاسباب غير معلومه لذا تجاهل اتحاد الخرطوم الوالي ورفع الامر للاتحاد العام .

@ اتحاد شداد الذي لا يجامل سيردع الوزير المكلف ومن خلفه الدوله العميقه ولن يسمح البته بتدخل طرف ثالث في النشاط الكروي .

@ لا خوف على اتحاد الخرطوم تحت قيادة جمال الكيماوي .

???? في مباراة سهله يواجه المريخ اليوم مضيفه اهلي شندي الذي يفقد (15) لاعباً ولا يتواجد من تشكيلته الاساسيه سواء ياسر مزمل والحارس .

@ الشنداوي يعاني من فراغ اداري ومالي بعد مغادرة عبد المهيمن موقعه ورفع الارباب يده عن الفريق .

@ الذين حاربوا عبد المهيمن طمعاً في اموال الارباب عجزوا عن سد فراغ عبد المهيمن وهبطوا بالفريق للقاع .

@ البعض بات يتسول لتسيير امور الاهلي الذي كان يقهر الهلال والمريخ في ساحة المال .

@ المريخ ورغم انتصاره العريض في كادوقلي تعبان لكن الشنداوي اكثر تعباً .

@ هلال الفاشر قهر الشنداوي بثلاثيه في شندي والمريخ سيزيد الغله في المواجهه السهله .

@ ملاقاة اهلي شندي قدر المريخ وقدر الهلال مواجهه اهلي القرن .

@ الكبير كبير .

???? امام الشرطه دفع النقر بجمال سالم لحراسة المرمي .

@ الهلال غادر المنافسات الافريقيه والعربيه ومباراة الشرطه بملعب الهلال سهله بدليل الفوز بسباعيه في اخر مباراة بالجوهره لذا كنا نتوقع الدفع بيونس او ابوجا .

@ الاعتماد الكامل على سالم واحتكاره الخانه يهدد حراسة مرمى الهلال ويفقده البديل الجاهز .

@ لتكن المباريات السهله ساحة تجهيز للموسم الجديد .

???? كثر الحديث عن عدم تعاون اللاعبين مع المهاجم العراقي .

@ افشال لاعب دفع فيه الهلال المليارات لا يصب في مصلحة الكيان ولا يشبه اخلاقيات نادي التربيه و على النقر معالجة الامر .

@ نقول هذا رغم رأينا السالب في كل محترفي الكاردينال .

???? رسالة عتاب وصلتني من احمد يوسف موسى بالسعوديه بخصوص ماورد في هذه الزاويه عن حكامات دارفور .

@ اعتذاري لموسى ومن خلفه الحكامات ولكل اهل دارفور وعزائي انهم عرفوا مقصدي في ضرب المثل .

@ دارفور بلدنا .

???????? كلام سياسه .

@ استقالة المناضل ابراهيم الشيخ خساره كبيره للثوره ويقيني ان غيابه لن يطول فامثال ابراهيم لا يرفضون نداء الوطن .

@ الانباء المتسربه عن ترشيح اسماء هزليه لمناصب الولاة امر مؤسف ومقلق .

@ فشل الولاه يعني فشل الثوره يا ناس قحت .

@ تأخير اعلان الولاه افضل الف مره من تعين ولاة اي كلام .

@ تنظيم التظاهرات لارغام حمدووك على قبول ولاة دون المستوى امر لا يليق يا قحت .