البرهان: استخرت الله قبل لقاء نتنياهو !!

كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الماضي.

وقال البرهان – في حوار “لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة: (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا.. وإن لم يكن فيه خير فاصرفه عنا)”.

ودافع عن خطوته قائلاً : “إنها ستحمل الخير للسودان”، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد: “إن شاء الله… إن شاء الله… وكل همنا مصلحة السودان. نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين”.

وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: “لا. كنت عاديا جدا… صافحته. ثم بدأنا الحديث”.

وبخصوص ما إذا كانا قد أكلا معًا، رد: “طبعا أكلنا سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن… بس جلسنا معا، أثناء الطعام”.

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ولاقت تصريحات البرهان حول استخارة الله قبل لقاء نتنياهو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.. وتساءل مغردون : إذا ما كان يجوز الاستخارة قبل التطبيع أو قبل فعل المنكر على حد تعبيرهم ؟

وكان مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، قد كشف عبر تويتر، عن لقاء جمع نتنياهو والبرهان، في أوغندا، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على “بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين” .

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميا بـ”صفقة القرن” المزعومة.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، يأتي ذلك في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن تقارب جديد مع عدد من الدول التي لم تكن تتوقع أن تتصل بها، ومن بينها دول عربية، بالوقت الذي شكر به وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، البرهان على قيادته تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)