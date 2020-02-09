خطة سودانية لإنشاء (محكمة هجين) للمتهمين بمجازر دارفور

أعلنت وساطة حكومة جنوب السودان تعليق المفاوضات المتعلقة بمسار دارفور، بين الحكومة والحركات المسلحة، الجارية في جوبا إلى غد الاثنين، لمنح الأطراف مزيداً من الوقت للتشاور، في حين أكد مصدر موثوق توصل الحكومة إلى خطة لتشكيل محكمة «هجين» من قضاة سودانيين وآخرين دوليين لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وقال عضو مجلس السيادة، والمتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض، محمد الحسن التعايشي، إن مكونات السلطة الانتقالية والأحزاب السياسية أجرت مشاورات مكثفة، توافقت على رؤية شاملة للمفاوضات، وخاصة فيما يخص محاكمات لمجرمي الحرب في دارفور. وأضاف أن «قضية العدالة تستصحب المطالب المشروعة في مثول المجرمين أمام محكمة الجنايات الدولية والقضاء الوطني الخاص».

ودعا التعايشي في تصريح صحافي حركات الكفاح المسلح إلى التوحد والاصطفاف خلف مطالب السلام لمعاجلة قضايا التهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأضاف أن جولة المفاوضات الحالية ستناقش مستويات الحكم بما يعزز السلطات الفعلية للأقاليم، ويدعم عودة الحكم الإقليمي بالصلاحيات الفيدرالية الحقيقية. وأكد التعايشي أن السلام العادل الشامل القابل للاستدامة، أصبح أقرب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب «الشرق الأوسط» أكد مصدر آخر قريب من المفاوضات، أن الحكومة السودانية على استعداد لتقديم المتهمين في جرائم حرب في دارفور إلى محكمة هجين من قضاة سودانيين وآخرين دوليين لتتم مقاضاتهم في السودان، مشيراً إلى أن هذا المقترح سيتم عرضه على الطرف الآخر من مفاوضي دارفور في الجلسات المقبلة. وأكد أن السلطات في محكمة لاهاي الدولية لا تمانع في تشكيل محكمة من هذا النوع.

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من جهته، كشف عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك في تصريح صحافي أمس، عن تقارب كبير في وجهات النظر بين الأطراف فيما تم التوصل إليه حول إنشاء وتمويل المحكمة الخاصة لدارفور، والمحكمة الجنائية الدولية. وقال مطوك: هناك توافق كبير حول القضايا التي كانت محل خلاف بين وفود التفاوض. وفي السياق، اتفق وفدا الحكومة وقيادات مسار الشرق، على المبادئ العامة والديباجة والمسائل المتعلقة بنظام الحكم وطبيعة الدولة السودانية.

ويواصل الوفدان اليوم التفاوض حول قضايا التعليم والصحة وقسمة الثروة ومشاركة شرق السودان في مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية. وتوجه أول من أمس وفد الحكومة المفاوض إلى جوبا لاستئناف المفاوضات مع الحركات المسلحة بعد تعليقها لأسبوعين.

إلى ذلك، وصل رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى أديس أبابا للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية (32) التي تنعقد تحت شعار «إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا». ويضم الوفد السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، والفريق ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)