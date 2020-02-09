(الكاف) في ورطة بسبب ملعب نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية مغربية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أصبح في ورطة بشأن الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجاري، بعد تأجيل الكشف عنه بشكل نهائي ورسمي عقب انتهاء منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة، والتي أسفرت عن المواجهات التالية: الزمالك ضد الترجي التونسي والأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي ضد النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي ضد مازيمبي الكونغولي.

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وذكرت صحيفة “المنتخب” المغربية أن بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي من دولتي تونس وجنوب أفريقيا يقودون حملة احتجاج ورفض بشكل قوي إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا في إحدى مدن الدار البيضاء أو الرباط، مع اقتراب ملعب “محمد الخامس” من استضافة المباراة النهائية، وفق ما كشفت عنه العديد من التقارير في وقت سابق.

وبحسب صحيفة الصيحة، أشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء الرافضين والتي تشارك أنديتهم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يرون أن الإعلان في الوقت الحالي عن ملعب النهائي يظلم فرقاً بعينها ويعطي الأفضلية للرجاء والوداد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)