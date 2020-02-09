جوبا.. وفد قوى الحرية والتغيير يبحث مع الحركة الشعبية جناح الحلو تحقيق السلام بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إلتام اليوم “الأحد” بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لقاء لوفد قوى الحرية والتغيير والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وقال عضو الوفد، الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج في تغريدة على حسابه بـ(تويتر)، إن ‏لقاءً غير رسمي لوفد الحرية والتغيير تم اليوم الأحد 9 فبراير مع الحركة الشعبية- شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو.

وأشار التاج إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة والتأكيد على سودان يسع الجميع، وأن تخاطب الحوارات جذور الأزمة السودانية وإيجاد الحلول لها ومسألة كيف يحكم السودان.

وأضاف: “أكدت الحركة حرصها على تحقيق السلام”. باج نيوز المادة السابقة قوى الحرية والتغيير: المكون ﺍﻟﻤﺪني بالسيادة سمح للعسكري بالتمدد في صلاحيته

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