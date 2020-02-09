قوى الحرية والتغيير: المكون ﺍﻟﻤﺪني بالسيادة سمح للعسكري بالتمدد في صلاحيته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻠﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺪﺩ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺩﻟـﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ ﺑﺘﺮﻛﻬﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻪ. ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻁﻤﺎﻉ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ”: ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎء ﻋﻨﺘﺒﻲ. ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﻟﻘﺎء ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺃﻭﺿﺢﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺧﺮﻕ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ. ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻋﻨﺘﻴﺒﻲ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻁﻼﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻭﺃﺭﺩﻑ: ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻁﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ، ﻭﺗﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕﺍﻟﻰ ﻁﻼﻕ ﺑﺎﺋﻦ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

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