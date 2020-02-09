لجان مقاومة الخرطوم تدعو لمليونية الثلاثاء المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دَعَت تنسيقيات لجان مُقاومة الخرطوم، إلى مليونية “لاستكمال المسار ومهام الثورة” الثلاثاء المُقبل، وقالت إنّها اختارت الخروج للتعبير عن آمال وتطلُّعات الشارع، ولتصحيح المسار والالتزام للشهداء بأن يكتمل المسير.

وأضَافَت في بيانٍ أمس، بأنّها ترى تراجُعاً خطيراً في سبيل استكمال مهام الثورة ولا يُمكنها السكوت عليه أو إغفاله، وأشارت إلى أنّها عَمِلَت على التنبيه للأخطاء والخلل الذي لازم اتّخاذ كثيرٍ من القرارات، فتتم الاستجابة حِيناً والتّجَاهُل والتّجَاوُز أحايين كثيرة، واتّهم البيان القوى السياسية بالمُحاصصات في ملف الولاة بدلاً من التّقدُّم بثباتٍ في سبيل استكمال هياكل السُّلطة المدنية، فَضْلاً عَن غياب الرؤية حول المجلس التشريعي، وتراجُع ملف السلام كأولوية في هذه المرحلة.