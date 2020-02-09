في مؤتمر صحفي.. البدوي يكشف تفاصيل جديدة حول الموازنة والبدائل غداً الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعقد وزير وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي ظهر غدٍ الاثنين، مؤتمراً صحفياً بمنبر وكالة السودان للأنباء، يتحدث فيه حول تمويل الموازنة والسياسات وترشيد الدعم والبدائل المتاحة.

وتواجه حكومة الفترة الانتقالية تحديات اقتصادية كبيرة، ويمر السودان بفترة صعبة في الجانب الاقتصادي، كما شهد مشروع موازنة العام المالي 2020م كثيراً من الشد والجذب، وتباين الآراء.

وتفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلات تزايد سعر صرف العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وعودة صفوف الخبز والوقود. المادة السابقة ريشموند يقود هجوم المريخ ضد الاهلي شندي المقالة القادمة نيابةالفساد: رفض طلب شطب قرار التهمة في مُواجهة اثنين من مُتّهمي الانقلابية الأخيرة

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